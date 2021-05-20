Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Бостон» обыграл «Вашингтон» во втором овертайме и вышел вперёд в серии Кубка Стэнли

«Бостон» обыграл «Вашингтон» во втором овертайме и вышел вперёд в серии Кубка Стэнли
Вячеслав Моренко
Комментарии

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 ОТ, которая позволила им выйти вперёд в серии – 2-1.

В основное время команды дважды обменялись заброшенными шайбами. За «Вашингтон» отличились Александр Овечкин и Ник Дауд, а в составе «Бостона» забрасывали Тейлор Холл и Брэд Маршан. Точный бросок нападающего «Бостона» Крэйга Смита на 6-й минуте 2-го овертайма принёс «мишкам» победу в этом матче.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся 70-м голом в плей-офф, провёл на площадке 27 минут 54 секунды и заработал 2 минуты штрафа. Свой первый матч в текущем розыгрыше Кубка Стэнли провёл и Евгений Кузнецов, проведший на льду 26.41 с коэффициентом полезности «0». У защитника Дмитрия Орлова «-1» за 32.08 на льду.

Российский голкипер «столичных» Илья Самсонов отразил 40 бросков из 43, а его финский визави из «Бостона» Туукка Раск 35 из 37.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 3-й матч
20 мая 2021, четверг. 01:30 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 2
ОТ
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Овечкин (Манта) – 28:21' (5x4)   1:1 Холл (Смит, Миллер) – 29:17' (5x5)   1:2 Дауд (Хэтэуэй) – 38:15' (5x5)   2:2 Маршан (Бержерон, Макэвой) – 51:32' (5x4)   3:2 Смит – 85:48' (5x5)
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021