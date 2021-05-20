«Каролина» укрепила лидерство в серии с «Нэшвиллом». У Свечникова голевая передача

В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся второй матч серии плей-офф Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:0, которая позволила им укрепить своё лидерство в серии – 2-0.

В составе «Каролины» дублем отметился Себастьян Ахо, ещё одна шайба на счету Джордана Стаала.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников заработал уже своё 2-е (1+1) очко в нынешнем плей-офф, отметившись в этом матче голевой передачей. Его игровое время составило 12 минут 29 секунд при показателе полезности «0». Его соотечественник из «Нэшвилла» Яков Тренин за 12.55 на льду не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

Вратарь «Каролины» Алекс Неделькович отметился своим первым шат-аутом за карьеру в Кубке Стэнли, отразив все 32 броска по воротам.