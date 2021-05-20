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Овечкин сломал клюшку о борт и ругался на партнёров после поражения «Вашингтона»

Овечкин сломал клюшку о борт и ругался на партнёров после поражения «Вашингтона»
Вячеслав Моренко
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 ОТ, которая позволила им выйти вперёд в серии – 2-1.

На шестой минуте второго овертайма точный бросок форварда «Бостона» Крэйга Смита принёс его команде победу в этом матче. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этот момент находился на скамейке запасных своей команды и эмоционально отреагировал на случившееся, сломав клюшку об борт и высказав что-то своим партнёрам.

Видео можно посмотреть здесь.

Фото: Кадр из трансляции NBC

Овечкин, отметившийся 70-м голом в плей-офф, в этом матче провёл на площадке 27 минут 54 секунды и заработал 2 минуты штрафа. В этом матче ему удалось покорить ещё одну юбилейную отметку — 800 заброшенных шайб в НХЛ.

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