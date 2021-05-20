Несогласованные действия Самсонова с Шульцем привели к поражению «Вашингтона» в овертайме

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 ОТ, которая позволила им выйти вперёд в серии – 2-1.
На шестой минуте второго овертайма несогласованные действия канадского защитника «Вашингтона» Джастина Шульца и российского вратаря Ильи Самсонова привели к пропущенной шайбе, которая принесла «Бостону» победу в этой встрече. Самсонов решил оставить шайбу своему игроку обороны за воротами, однако шайба в итоге досталась не Шульцу, а форварду «Бостона» Крэйгу Смиту, который умело переиграл Илью броском из-за ворот.
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Отметим, что российский голкипер «столичных» Илья Самсонов отразил 40 бросков из 43, а его финский визави из «Бостона» Туукка Раск 35 из 37.
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