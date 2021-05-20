Александр Овечкин превзошёл результат Джо Торнтона по очкам за карьеру в плей-офф НХЛ

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 ОТ, которая позволила им выйти вперёд в серии – 2-1.

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся 70-м голом в плей-офф, провёл на площадке 27 минут 54 секунды и заработал две минуты штрафа. Для Овечкина набранное очко стало 134-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на 39-е место в истории лиги по этому показателю, превзойдя результат форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтона, при этом россиянин провёл на 40 матчей меньше канадца (139 против 179).

Также Александр повторил результат Брэндана Шэнахана и Ги Лефлёра, в активе которых по 140 очков. Рекорд принадлежит Уэйну Гретцки — 382 балла.