Лавиолетт прокомментировал результативную ошибку Шульца и Самсонова в овертайме

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, почему выбрал Илью Самсонова основным голкипером на третий матч серии с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ, 1-2), а также прокомментировал действия вратаря с Джастином Шульцем, приведшие к голу.
«Почему я поставил Самсонова? Потому что он был нашим вратарем на протяжении всего сезона. Он и Ванечек были теми двумя парнями, которые привели нас сюда. Наш выбор заключался ещё и в том, чтобы дать отдых Крэйгу Андерсону.
Гол «Бостона» в овертайме после недопонимания Шульца и Самсонова? Похоже, что один из них решил сыграть, оставив шайбу за воротами, а другой собирался выходить из зоны. Просто небольшое недопонимание. Игра уже позади. Думаю, что Самсонов провёл чертовски хороший матч», — цитирует Лавиолетта журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».
- 20 мая 2021
-
07:05
-
06:52
-
06:41
-
06:40
-
06:34
-
06:23
-
06:19
-
06:12
-
05:58
-
05:49
-
05:37
-
05:34
-
03:35
-
03:27
-
03:16
-
03:00
-
02:32
-
02:16
-
01:29
-
01:15
-
00:59
-
00:55
-
00:49
-
00:45
-
00:19
-
00:16
-
00:01
- 19 мая 2021
-
23:45
-
23:28
-
23:05
-
22:58
-
22:53
-
21:43
-
21:16
-
20:51