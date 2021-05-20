Лавиолетт прокомментировал результативную ошибку Шульца и Самсонова в овертайме

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт рассказал, почему выбрал Илью Самсонова основным голкипером на третий матч серии с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ, 1-2), а также прокомментировал действия вратаря с Джастином Шульцем, приведшие к голу.

«Почему я поставил Самсонова? Потому что он был нашим вратарем на протяжении всего сезона. Он и Ванечек были теми двумя парнями, которые привели нас сюда. Наш выбор заключался ещё и в том, чтобы дать отдых Крэйгу Андерсону.

Гол «Бостона» в овертайме после недопонимания Шульца и Самсонова? Похоже, что один из них решил сыграть, оставив шайбу за воротами, а другой собирался выходить из зоны. Просто небольшое недопонимание. Игра уже позади. Думаю, что Самсонов провёл чертовски хороший матч», — цитирует Лавиолетта журналистка Washington Post Саманта Пэлл в «Твиттере».