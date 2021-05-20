Александр Овечкин догнал Стива Айзермана по голам за карьеру в плей-офф НХЛ

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 ОТ, которая позволила им выйти вперёд в серии – 2-1.



Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, отметившийся первым голом в этом плей-офф, провёл на площадке 27 минут 54 секунды и заработал две минуты штрафа. Для Овечкина заброшенная шайба стала 70-й за карьеру в плей-офф НХЛ. Он вышел на 17-е место в истории лиги по этому показателю, повторив результат Стива Айзермана, при этом россиянин провёл на 57 матчей меньше канадца (139 против 196).

Впереди Овечкина располагается Брайан Троттье (71), рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (122).