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«Эдмонтон» начал путь в плей-офф с поражения «Виннипегу». У Макдэвида и Драйзайтля по «-2»

«Эдмонтон» начал путь в плей-офф с поражения «Виннипегу». У Макдэвида и Драйзайтля по «-2»
Вячеслав Моренко
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли между «Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс», который завершился победой гостей со счётом 4:1.

В составе «Виннипега» отличились Такер Пулман, Доминик Тонинато, Кайл Коннор и Блейк Уилер. Автором единственной заброшенной шайбы «Эдмонтона» стал Ессе Пульюярви.

Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов за 18.29 на льду заработал коэффициент полезности «-1». У его звёздных партнёров по команде, ставшими лидерами по результативности в регулярном чемпионате НХЛ, Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля — ноль очков на двоих, у каждого по «-2».

Вратарь «Эдмонтона» Майк Смит отметился невыразительной игрой, совершив лишь 18 сейвов. В то время как у голкипера «Виннипега» Коннор Хеллебайк 32 отражённых броска из 33.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
20 мая 2021, четверг. 04:00 МСК
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
Окончен
1 : 4
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Пульюярви (Бэрри, Нурс) – 28:24'   1:1 Пулман (Уилер, Томпсон) – 31:01' (5x5)   1:2 Тонинато (Стэнли, Томпсон) – 49:14'   1:3 Коннор (Шайфли, Пионк) – 58:13'   1:4 Уилер (Коннор, Шайфли) – 58:45' (en)
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