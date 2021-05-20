«Эдмонтон» начал путь в плей-офф с поражения «Виннипегу». У Макдэвида и Драйзайтля по «-2»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялся первый матч серии плей-офф Кубка Стэнли между «Эдмонтон Ойлерз» и «Виннипег Джетс», который завершился победой гостей со счётом 4:1.
В составе «Виннипега» отличились Такер Пулман, Доминик Тонинато, Кайл Коннор и Блейк Уилер. Автором единственной заброшенной шайбы «Эдмонтона» стал Ессе Пульюярви.
Российский защитник «Эдмонтона» Дмитрий Куликов за 18.29 на льду заработал коэффициент полезности «-1». У его звёздных партнёров по команде, ставшими лидерами по результативности в регулярном чемпионате НХЛ, Коннора Макдэвида и Леона Драйзайтля — ноль очков на двоих, у каждого по «-2».
Вратарь «Эдмонтона» Майк Смит отметился невыразительной игрой, совершив лишь 18 сейвов. В то время как у голкипера «Виннипега» Коннор Хеллебайк 32 отражённых броска из 33.
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