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Донской забил второй по скорости гол в истории франшизы «Колорадо» плей-офф НХЛ

Донской забил второй по скорости гол в истории франшизы «Колорадо» плей-офф НХЛ
Сергей Емельянов
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Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Сент-Луис Блюз». В ходе второго периода хозяева — впереди 3:0.

Счёт в матче открыл финский форвард «лавин» Йоонас Донской, отличившийся на 35-й секунде встречи. Донской забил второй по скорости гол в истории франшизы «Колорадо» плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Вильфу Пайементу, который в 1982 году во время игры ещё за «Квебек Нордикс» забил спустя 29 секунд после начала матча плей-офф НХЛ.

Впоследствии в сегодняшнем матче 29-летний нападающий оформил дубль, удачно сыграв на подправлении в начале второго периода. Ещё одна шайба «Колорадо» на счету Натана Маккинона, который реализовал большинство под занавес первого отрезка.

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