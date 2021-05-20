Судьбу 12 очных матчей кряду «Вашингтона» и «Бостона» в плей-офф решила одна шайба

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся третий матч первого раунда серии плей-офф НХЛ между «Бостон Брюинз» и «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:2 ОТ, которая позволила им выйти вперёд в серии – 2-1.
Для команд это 12-я очная встреча в плей-офф подряд, которая завершается с преимуществом в одну шайбу, что является самой продолжительной подобной серией игр в истории НХЛ.
На шестой минуте второго овертайма точный бросок форварда «Бостона» Крэйга Смита принёс его команде победу в этом матче. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этот момент находился на скамейке запасных своей команды и эмоционально отреагировал на случившееся, сломав клюшку об борт и высказав что-то своим партнёрам. Рядом с ним на скамейке находился и его соотечественник Евгений Кузнецов, который, испугавшись, успел лишь прикрыть лицо рукой.
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