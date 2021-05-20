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Голкипер «Каролины» Неделькович повторил клубное достижение Уорда 15-летней давности

Голкипер «Каролины» Неделькович повторил клубное достижение Уорда 15-летней давности
Сергей Емельянов
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В Роли (США) на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» состоялся второй матч серии плей-офф Кубка Стэнли между «Каролиной Харрикейнз» и «Нэшвилл Предаторз». Встреча завершилась победой хозяев льда со счётом 3:0, которая позволила им укрепить своё лидерство в серии – 2-0.

Американский голкипер Алекс Неделькович стал первым вратарём-новичком «Харрикейнз» с 2006 года, который оформил шат-аут в матче плей-офф. Последний раз в истории «ураганов» это удавалось канадскому голкиперу Кэму Уорду в розыгрыше Кубка Стэнли 15-летней давности.

В регулярном чемпионате-2020/2021 Неделькович провёл 23 матча, в которых одержал 15 побед, при этом трижды сыграв на ноль при 93 процентах отражённых бросков и коэффициенте надёжности 1,90. В первом матче серии с «Нэшвиллом» 25-летний вратарь справился с 22 бросками из 24, одержав дебютную победу в розыгрышах Кубка Стэнли.

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