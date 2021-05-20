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Нападающий «Колорадо» Кадри заработал удаление до конца матча за удар Фолка в голову

Нападающий «Колорадо» Кадри заработал удаление до конца матча за удар Фолка в голову
Сергей Емельянов
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Во втором матче серии первого раунда плей-офф НХЛ «Колорадо Эвеланш» принимает «Сент-Луис Блюз». В ходе третьего периода хозяева — впереди 3:1.

При этом на седьмой минуте третьего периода нападающий «Колорадо» Назем Кадри заработал удаление до конца встречи за неправильный силовой приём против защитника «музыкантов» Джастина Фолка. Главные арбитры матча Франсис Шаррон и Джон Макисаак зафиксировали атаку в область головы и шеи, а после видеопросмотра подтвердили своё решение, отправив Кадри в раздевалку.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» компании Sportsnet.

Счёт в матче открыл финский форвард «лавин» Йоонас Донской, отличившийся на 35-й секунде встречи. Донской забил второй по скорости гол в истории франшизы «Колорадо» плей-офф НХЛ. Рекорд принадлежит Вильфу Пайементу, который в 1982 году во время игры ещё за «Квебек Нордикс» забил спустя 29 секунд после начала матча плей-офф НХЛ.

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Донской забил второй по скорости гол в истории франшизы «Колорадо» плей-офф НХЛ
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