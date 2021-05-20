Свечников в потасовке дал отпор защитнику «Нэшвилла» Экхольму

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников дал отпор защитнику «Нэшвилл Предаторз» Маттиасу Экхольму в потасовке, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».
Экхольм несколько раз провоцировал Свечникова на драку вблизи ворот «Нэшвилла», а Свечкников всё время давал отпор, несколько раз уложив Экхольма на лёд.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».
В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 15 шайб и отдал 27 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в двух встречах.
В первых двух матчах Кубка Стэнли-2021 «Каролина» одержала победы над «Нэшвиллом» со счётом 3:0 и 5:2. Следующие две игры состоятся 22 и 23 мая.
- 20 мая 2021
-
10:03
-
09:53
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:52
-
08:17
-
07:51
-
07:32
-
07:29
-
07:21
-
07:05
-
06:52
-
06:41
-
06:40
-
06:34
-
06:23
-
06:19
-
06:12
-
05:58
-
05:49
-
05:37
-
05:34
-
03:35
-
03:27
-
03:16
-
03:00
-
02:32
-
02:16
-
01:29
-
01:15
-
00:59
-
00:55
-
00:49
-
00:45