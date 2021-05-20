Свечников в потасовке дал отпор защитнику «Нэшвилла» Экхольму

Российский нападающий «Каролины Харрикейнз» Андрей Свечников дал отпор защитнику «Нэшвилл Предаторз» Маттиасу Экхольму в потасовке, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Экхольм несколько раз провоцировал Свечникова на драку вблизи ворот «Нэшвилла», а Свечкников всё время давал отпор, несколько раз уложив Экхольма на лёд.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги россиянин провёл 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 42 очка: забросил 15 шайб и отдал 27 результативных передач. В плей-офф у хоккеиста два очка (1+1) в двух встречах.

В первых двух матчах Кубка Стэнли-2021 «Каролина» одержала победы над «Нэшвиллом» со счётом 3:0 и 5:2. Следующие две игры состоятся 22 и 23 мая.