Пашков: не всем понятно, почему вратарю Бочарову в заявке предпочли вратаря Федотова

Олимпийский чемпион, советский голкипер и тренер Александр Пашков поделился мнением о составе национальной сборной Россиии на ЧМ-2021.
«Вопросы по составу сборной? Они всегда есть, но ответ на них дают не специалисты и болельщики, а результат. Не хотел бы вдаваться в детали, но, например, не всем понятно, почему вратарю «Динамо» Бочарову в заявке предпочли вратаря ЦСКА Федотова, хотя в последних матчах наш голкипер смотрелся более уверенно.
В любом случае сейчас не время обсуждать состав. Будем болеть за нашу команду и каждого игрока, которому тренеры доверили свитер национальной сборной. Повторюсь, чемпионат будет очень непредсказуемым, надеемся на приятные сюрпризы от сборной России», – цитирует Пашкова Russia-hockey.ru.
Напомним, что чемпионат мира-2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
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