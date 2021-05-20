Пашков: не всем понятно, почему вратарю Бочарову в заявке предпочли вратаря Федотова

Олимпийский чемпион, советский голкипер и тренер Александр Пашков поделился мнением о составе национальной сборной Россиии на ЧМ-2021.

«Вопросы по составу сборной? Они всегда есть, но ответ на них дают не специалисты и болельщики, а результат. Не хотел бы вдаваться в детали, но, например, не всем понятно, почему вратарю «Динамо» Бочарову в заявке предпочли вратаря ЦСКА Федотова, хотя в последних матчах наш голкипер смотрелся более уверенно.



В любом случае сейчас не время обсуждать состав. Будем болеть за нашу команду и каждого игрока, которому тренеры доверили свитер национальной сборной. Повторюсь, чемпионат будет очень непредсказуемым, надеемся на приятные сюрпризы от сборной России», – цитирует Пашкова Russia-hockey.ru.

Напомним, что чемпионат мира-2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.