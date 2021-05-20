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Вячеслав Войнов подписал контракт с «Динамо»

Вячеслав Войнов подписал контракт с «Динамо»
Георгий Горностаев
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Российский защитник, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Гагарина и Кубка Стэнли Вячеслав Войнов подписал контракт с московским «Динамо». Соглашение рассчитано на два года, сообщает официальный сайт бело-голубых.

В последний раз олимпийский чемпион Пхёнчхана и двукратный обладатель Кубка Стэнли выходил на лёд, играя за «Авангард» в Кубке Гагарина – 2019/2020 в первом раунде в серии с «Салаватом Юлаевым» (2-4). Тогда в плей-офф он провёл шесть игр, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности "-8".

Нынешний сезон защитник целиком пропустил. Также он пропустил сезон-2018/2019.

Напомним, что прошлый сезон КХЛ «Динамо» завершило на третьем месте в таблице Западной конференции. В плей-офф бело-голубые уступили петербургскому СКА во втором раунде.

Ранее «Чемпионат» сообщил о переходе Войнова в «Динамо» и назвал срок контракта и зарплату хоккеиста.

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