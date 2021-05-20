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Овечкин провёл эффектный силовой приём против одного из лидеров «Бостона» Бержерона

Овечкин провёл эффектный силовой приём против одного из лидеров «Бостона» Бержерона
Георгий Горностаев
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Нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин провёл эффектный силовой приём против нападающего «Бостон Брюинз» Патриса Бержерона, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

Форвард «Кэпиталз» силовым приёмом отправил одного из лидеров «Бостона» на скамейку, после того, как тот отдал передачу партнёру.

Видео можно здесь.

Напомним, что в третьем матче серии «Вашингтон» уступил после овертайма «Бостон Брюинз» со счётом 2:3. Третья шайба «Бостона» была заброшена в результате несогласованных действия голкипера Ильи Самсонова и защитника Джастина Шульца, выступающих за столичную команду.

Следующие две встречи запланированы на 22 и 24 мая.

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