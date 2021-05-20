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Третьяк: у каждого игрока сборной России под пиджаком будет нашивка «Россия в моём сердце»

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Третьяк: у каждого игрока сборной России под пиджаком будет нашивка «Россия в моём сердце»
Георгий Горностаев
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что у каждого хоккеиста сборной России на чемпионате мира под пиджаком будет нашивка с надписью «Россия в моём сердце».

«Самое главное, чтобы ребята помнили, кого они представляют. Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, под пиджаком будет нашивка «Россия в моём сердце».

Поэтому каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира», – цитирует Третьяка ТАСС.

Напомним, что чемпионат мира-2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.

Сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.

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