Третьяк: у каждого игрока сборной России под пиджаком будет нашивка «Россия в моём сердце»
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Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк рассказал, что у каждого хоккеиста сборной России на чемпионате мира под пиджаком будет нашивка с надписью «Россия в моём сердце».
«Самое главное, чтобы ребята помнили, кого они представляют. Мы придумали, что у каждого спортсмена, который приходит в раздевалку, под пиджаком будет нашивка «Россия в моём сердце».
Поэтому каждый хоккеист в раздевалке будет помнить, кого он представляет, и что болельщики в России болеют и желают удачи на чемпионате мира», – цитирует Третьяка ТАСС.
Напомним, что чемпионат мира-2021 состоится в Латвии в городе Рига с 21 мая по 6 июня.
Сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.
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