Фисенко: готов ли заступаться за Шипачёва, если его будут бить? Вообще без проблем

Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко рассказал о видении главного тренера Алексея Кудашова его, как игрока, а также заверил, что готов вступиться за нападающего Вадима Шипачёва во время матча.
«Алексей Николаевич Кудашов кратко рассказал о своём видении меня как игрока и поведал о концепции игры команды. Также он сказал, что нужно очень хорошо потрудиться перед предсезонной подготовкой. Получился короткий диалог, по сути, знакомство друг с другом.
Про меня говорят, что я позитивно влияю на раздевалку команды? Если так говорят, может быть, так оно и есть. Я стараюсь быть со всеми открытым и честным, поэтому всегда говорю прямолинейно. Люблю живое общение в раздевалке и всегда пытаюсь подбодрить и завести свою команду. Готов ли заступаться за Шипачёва, если его будут бить? Вообще без проблем», – сказал Фисенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.
- 20 мая 2021
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