Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фисенко: «Динамо» собирает команду, способную сломать традицию армейских финалов Запада

Фисенко: «Динамо» собирает команду, способную сломать традицию армейских финалов Запада
Сергей Емельянов
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко рассказал о том, почему выбрал московский клуб для продолжения карьеры.

«Я перешёл в топ-клуб, который обладает хорошим боевым коллективом и в новом сезоне будет бороться за Кубок Гагарина. «Динамо» – это клуб, школу которого я закончил, а затем четыре года играл за вторую команду. У меня осталось много знакомых, и очень приятно, что так сложилась судьба и я вернулся туда, где начинал свою карьеру.

Как только я узнал о предложении от «Динамо», этот вариант стал для меня приоритетным. Много воспоминаний связано с этим клубом, к тому же команда будет бороться за кубок, поэтому всё сложилось воедино.

На Западе в финал конференции постоянно выходят только ЦСКА и СКА? Мы будем делать всё, чтоб сломать традицию их финалов. На этот год у нас собирается команда, которая способна это сделать. Мы приложим все усилия, чтобы оказаться в финале конференции», – сказал Фисенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.

«Уход из «Ак Барса» — обоюдное решение. Хотел другой игры и иного статуса» «Уход из «Ак Барса» — обоюдное решение. Хотел другой игры и иного статуса»
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021