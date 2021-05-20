Фисенко: «Динамо» собирает команду, способную сломать традицию армейских финалов Запада

Нападающий московского «Динамо» Михаил Фисенко рассказал о том, почему выбрал московский клуб для продолжения карьеры.

«Я перешёл в топ-клуб, который обладает хорошим боевым коллективом и в новом сезоне будет бороться за Кубок Гагарина. «Динамо» – это клуб, школу которого я закончил, а затем четыре года играл за вторую команду. У меня осталось много знакомых, и очень приятно, что так сложилась судьба и я вернулся туда, где начинал свою карьеру.

Как только я узнал о предложении от «Динамо», этот вариант стал для меня приоритетным. Много воспоминаний связано с этим клубом, к тому же команда будет бороться за кубок, поэтому всё сложилось воедино.

На Западе в финал конференции постоянно выходят только ЦСКА и СКА? Мы будем делать всё, чтоб сломать традицию их финалов. На этот год у нас собирается команда, которая способна это сделать. Мы приложим все усилия, чтобы оказаться в финале конференции», – сказал Фисенко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Сергею Емельянову.