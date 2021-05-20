Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Грубец: чехам надо забыть о матче с Россией в Праге, на ЧМ будет совершенно другая игра

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Грубец: чехам надо забыть о матче с Россией в Праге, на ЧМ будет совершенно другая игра
Елена Кузнецова
Комментарии

Вратарь сборной Чехии Шимон Грубец поделился ожиданиями от старта своей команды на чемпионате мира. Уже завтра, 21 мая, Чехия сыграет в первом матче на турнире со сборной России.

«Это будет совершенно другая игра, не похожа на пражскую. Там была маленькая площадка, тут большая. Ждём быстрой игры, когда у тебя много свободного пространства, можно делать много движений. Будет другая игра, нам надо забыть об игре в Праге и быть готовыми к завтрашней», — передаёт слова Грубеца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Чехия и Россия встречались на этапе чешского Евротура. Встреча команд, проходившая перед чемпионатом мира, закончилась убедительной победой хозяев, которые обыграли соперника со счётом 4:0.

Календарь ЧМ по хоккею - 2021 в Латвии
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021