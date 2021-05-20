Грубец: чехам надо забыть о матче с Россией в Праге, на ЧМ будет совершенно другая игра

Вратарь сборной Чехии Шимон Грубец поделился ожиданиями от старта своей команды на чемпионате мира. Уже завтра, 21 мая, Чехия сыграет в первом матче на турнире со сборной России.

«Это будет совершенно другая игра, не похожа на пражскую. Там была маленькая площадка, тут большая. Ждём быстрой игры, когда у тебя много свободного пространства, можно делать много движений. Будет другая игра, нам надо забыть об игре в Праге и быть готовыми к завтрашней», — передаёт слова Грубеца корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Ранее Чехия и Россия встречались на этапе чешского Евротура. Встреча команд, проходившая перед чемпионатом мира, закончилась убедительной победой хозяев, которые обыграли соперника со счётом 4:0.