Торнтон: в Кубке Стэнли у нас есть шанс, нужно им воспользоваться

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли-2021.

«Как забыть о чёрной полосе в истории команды? Все просто. Мне всё равно, что было вчера. Для меня это ничего не значит. У нас новая команда. Она становится новой в каждом сезоне. Очень редко кому удается полностью сохранить состав. Так что у нас новая команда. Посмотрим, что у нас получится.

У нас особенный состав. Мы знаем, что нас ждёт впереди, и мы заряжены на борьбу. У нас есть шанс. Нужно им воспользоваться», – цитирует Торнтона официальный сайт НХЛ на русском языке.

Напомним, что в первом раунде плей-офф «Торонто» встретится с «Монреаль Канадиенс». Первая игра запланирована на 21 мая. Начало – в 2:30 мск.