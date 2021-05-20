Торнтон: в Кубке Стэнли у нас есть шанс, нужно им воспользоваться
Поделиться
Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Джо Торнтон поделился ожиданиями от розыгрыша Кубка Стэнли-2021.
«Как забыть о чёрной полосе в истории команды? Все просто. Мне всё равно, что было вчера. Для меня это ничего не значит. У нас новая команда. Она становится новой в каждом сезоне. Очень редко кому удается полностью сохранить состав. Так что у нас новая команда. Посмотрим, что у нас получится.
У нас особенный состав. Мы знаем, что нас ждёт впереди, и мы заряжены на борьбу. У нас есть шанс. Нужно им воспользоваться», – цитирует Торнтона официальный сайт НХЛ на русском языке.
Напомним, что в первом раунде плей-офф «Торонто» встретится с «Монреаль Канадиенс». Первая игра запланирована на 21 мая. Начало – в 2:30 мск.
Комментарии
Рекомендуем вам
- 20 мая 2021
-
14:47
-
14:45
-
14:01
-
13:56
-
13:45
-
13:19
-
13:14
-
13:08
-
12:48
-
12:45
-
12:45
-
11:50
-
11:38
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:27
-
10:03
-
09:53
-
09:30
-
09:15
-
09:00
-
08:52
-
08:17
-
07:51
-
07:32
-
07:29
-
07:21
-
07:05
-
06:52
-
06:41
-
06:40
-
06:34
Партнерский контент
Рекомендуем вам