Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Президент ЦСКА: никто «Спартак» не выжимал из Парка Легенд. У них закончилась аренда

Президент ЦСКА: никто «Спартак» не выжимал из Парка Легенд. У них закончилась аренда
Георгий Горностаев
Комментарии

Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб не выгонял московский «Спартак» с аренды в Парке легенд.

«Через пару недель весь клуб ЦСКА – и школа, и три команды мастеров – переедут на Автозаводскую улицу, и для нас начнется новая эпоха. Ближайшие несколько лет дворец в «Парке легенд» будет для нас родным домом. Что касается «Спартака», не хочется этой темы глубоко касаться, закончился у них договор аренды – и закончился. Не мы его подписывали и не мы расторгали. Никто никого не выжимал, не выкидывал. Закончился официальный договор – и команда съехала. Съехала – и съехала», – цитирует Есмантовича Р-Спорт.

Напомним, что со следующего сезона московский «Спартак» будет играть на арене «Мегаспорта».

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021