Президент ЦСКА: никто «Спартак» не выжимал из Парка Легенд. У них закончилась аренда
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович рассказал, что клуб не выгонял московский «Спартак» с аренды в Парке легенд.
«Через пару недель весь клуб ЦСКА – и школа, и три команды мастеров – переедут на Автозаводскую улицу, и для нас начнется новая эпоха. Ближайшие несколько лет дворец в «Парке легенд» будет для нас родным домом. Что касается «Спартака», не хочется этой темы глубоко касаться, закончился у них договор аренды – и закончился. Не мы его подписывали и не мы расторгали. Никто никого не выжимал, не выкидывал. Закончился официальный договор – и команда съехала. Съехала – и съехала», – цитирует Есмантовича Р-Спорт.
Напомним, что со следующего сезона московский «Спартак» будет играть на арене «Мегаспорта».
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