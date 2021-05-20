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«Салават» обменял Баранова в «Спартак» на денежную компенсацию

«Салават» обменял Баранова в «Спартак» на денежную компенсацию
Георгий Горностаев
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Уфимский «Салават Юлаев» обменял форварда Илью Баранова в московский «Спартак» и получил взамен денежную компенсацию, сообщает официальный сайт уфимцев.

Хоккеист выступал за «Салават» и фарм-клуб «Торос» с 2017 по 2021 год. Ранее играл за «Атлантов», «ХК МВД», «Динамо Балашиха».

В текущем сезоне КХЛ Баранов провёл 22 матча в регулярном чемпионате и забросил пять шайб.
В Высшей хоккейной лиге у форварда 20 очков (10+10) в 18 матчах регулярки и четыре очка (1+3) в шести встречах плей-офф.

«Илья Баранов провёл достаточно много времени в нашей хоккейной вертикали, но он – уже зрелый хоккеист для того, чтобы быть игроком ротации. Ему было необходимо дальнейшее развитие, как и нашим молодым хоккеистам, которые на подходе к составу. Благодарим Илью за годы, проведённые в системе клуба, и желаем ему удачи в новой команде», – цитирует спортивного директора «Салавата» Василия Чижова официальный сайт уфимского клуба.

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