Фазель рассказал, что окончательное решение по переносу чемпионата мира — из-за спонсора

Глава ИИХФ Рене Фазель вспомнил о встрече с Александром Лукашенко в Беларуси, а также рассказал о том, что послужило настоящей причиной переноса ЧМ-2021 из Минска в Латвию.
«Лукашенко? У нас был очень хороший разговор. Мы давно знаем друг друга, вместе играли в хоккей, я был там судьёй. Он невероятно предан спорту в Беларуси. А потом возникла эта дурацкая ситуация с выборами в августе. В конце разговора он сказал мне: «Прежде чем ты примешь наше решение, я знаю, где ты находишься и в какой ситуации находится твоя ассоциация, и я также допускаю, если тебе придётся принять решение не приехать».
В конце концов, это зависит не только от меня, но и от стран-участников. Я знал, что северные страны, такие как Финляндия, Норвегия, Дания и Швеция, подвергаются политическому давлению, что, на мой взгляд, очень плохо. А вот что окончательно перевернуло всё дело, так это спонсоры. Если в конце спонсор приходит и говорит: «Если вы поедете в Беларусь, мы не будем участвовать...»
Шкода? Эм-м-м… Да. И я считаю, что это нехорошо. Я скорее тот, кто говорит, что мы упустили очень хорошую возможность восстановить определённый баланс с помощью этого чемпионата мира. Если бы мы поехали туда с чемпионатом мира, ситуация могла бы успокоиться. Сейчас мы ничего не слышим ни от Беларуси, ни от оппозиции, ситуация нормализовалась.
Мы могли бы без проблем провести чемпионат мира по хоккею и использовать ситуацию для того, чтобы вновь сблизить два фронта — власть и оппозицию. Чтобы они могли найти способ снова жить вместе с Лукашенко. Он не тот, кто настаивает на том, чтобы оставаться у власти в течение следующих несколько лет. Этого я не понимаю. Но таков сегодняшний мир коммуникаций.
Благодаря спорту у нас есть возможность преодолеть такие препятствия, как, например, в отношениях с Северной и Южной Кореей. Там было здорово, что над этим проектом работали всего 4-5 человек, иначе он бы также был сломан. Спорт — это способ объединить людей, и эта возможность была упущена. Я думаю, это достойно сожаления», — цитирует Фазеля by.tribuna, ссылаясь на подкаст Eisbrecher.
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