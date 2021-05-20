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Комментатор NBC: Овечкин орал на родном языке. Похоже, высказал всё, что думает о вратаре

Комментатор NBC: Овечкин орал на родном языке. Похоже, высказал всё, что думает о вратаре
Георгий Горностаев
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Комментатор NBC Sports Пьер Макгуайр поделился мнением об эмоциональной реакции нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в овертайме матча с «Бостон Брюинз».

«Не знаю, на кого там орал Овечкин на своём родном русском языке, но, надо думать, он орал на вратаря, который знает этот язык. Похоже, он высказал ему всё, что о нём думает», — сказал Макгуайр в эфире NBCSN.

Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в YouTube-канале компании Sportsnet.

На шестой минуте второго овертайма точный бросок форварда «Бостона» Крэйга Смита принёс его команде победу в этом матче. Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в этот момент находился на скамейке запасных своей команды и эмоционально отреагировал на случившееся, сломав клюшку о борт и высказав что-то своим партнёрам.

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