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Тренер Чехии: медаль ЧМ — большая мечта, надеюсь, мы пройдём как можно дальше на турнире

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Тренер Чехии: медаль ЧМ — большая мечта, надеюсь, мы пройдём как можно дальше на турнире
Елена Кузнецова
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Главный тренер сборной Чехии Филип Пешан поделился ожиданиями от ЧМ-2021, который пройдёт в Риге (Латвия) с 21 мая по 6 июня.

Турнирная таблица ЧМ-2021

«Не собираюсь оценивать, какие у нас могут быть успехи. Сейчас я хочу выиграть матч с Россией, но, конечно, медаль — это большая мечта. Не желаю переоценивать наши результаты до ЧМ или недооценивать наших соперников. Турнир будет невероятно равным, всё решат мелочи. Любой может взять титул, надеюсь, мы пройдём как можно дальше», — цитирует Пешана Hokej.cz.

Напомним, 21 мая сборная Чехии встретится с командой России в первом матче группового этапа чемпионата мира — 2021. Помимо россиян, чехи в одной группе с Беларусью, Швецией, Швейцарией, Данией, Великобританией, Словакией.

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