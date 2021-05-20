«Коламбус» объявил о возвращении на пост президента по хоккейным операциям Дэвидсона

Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» объявила о назначении на пост президента клуба по хоккейным операциям Джона Дэвидсона. Кроме того, клуб продлил контракт с генменджером Ярмо Кекяляйненом до сезона-2024/2025. Дэвидсон подписал контракт на пять лет. Он уже занимал эту должность с 2012 по 2019 год.
«Джон Дэвидсон и Ярмо Кекяляйнен упорно и эффективно работали, чтобы превратить наш клуб в команду, которая в семи сезонах выходила в плей-офф пять раз. До этого за 12 лет команда пробилась в плей-офф лишь однажды. Это важное время для нашей организации. Мы рады, что у нас появляется стабильность, что клубом руководят управленцы, уже показавшие свою эффективность. Мы движемся к нашей цели, ею является выигрыш Кубка Стэнли», — сказал президент «Коламбуса» Майк Прист.
- 20 мая 2021
-
17:49
-
17:31
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:43
-
16:34
-
16:11
-
15:45
-
15:29
-
15:15
-
14:47
-
14:45
-
14:01
-
13:56
-
13:45
-
13:19
-
13:14
-
13:08
-
12:48
-
12:45
-
12:45
-
11:50
-
11:38
-
11:05
-
11:00
-
10:54
-
10:49
-
10:44
-
10:27
-
10:03
-
09:53
-
09:30
-
09:15