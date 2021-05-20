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«Коламбус» объявил о возвращении на пост президента по хоккейным операциям Дэвидсона

«Коламбус» объявил о возвращении на пост президента по хоккейным операциям Дэвидсона
Антон Мозговой
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Пресс-служба «Коламбус Блю Джекетс» объявила о назначении на пост президента клуба по хоккейным операциям Джона Дэвидсона. Кроме того, клуб продлил контракт с генменджером Ярмо Кекяляйненом до сезона-2024/2025. Дэвидсон подписал контракт на пять лет. Он уже занимал эту должность с 2012 по 2019 год.

«Джон Дэвидсон и Ярмо Кекяляйнен упорно и эффективно работали, чтобы превратить наш клуб в команду, которая в семи сезонах выходила в плей-офф пять раз. До этого за 12 лет команда пробилась в плей-офф лишь однажды. Это важное время для нашей организации. Мы рады, что у нас появляется стабильность, что клубом руководят управленцы, уже показавшие свою эффективность. Мы движемся к нашей цели, ею является выигрыш Кубка Стэнли», — сказал президент «Коламбуса» Майк Прист.

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