Бобровский останется в запасе «Флориды» на третий матч серии с «Тампой»

Российский голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский начнёт третий матч серии первого раунда плей-офф Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», сообщает инсайдер Эллиот Фридман со ссылкой на главного тренера команды Джоэля Кенневиля. Наставник «Флориды» сообщил, что место в воротах вновь займёт Крис Дриджер.
В первом матче серии «Флорида» уступила «Тампе» со счётом 4:5. В стартовой встрече место в воротах «Пантерз» занимал Бобровский. В том матче в составе «Лайтнинг» впервые в сезоне сыграл восстановившийся от травмы форвард Никита Кучеров. Нападающий набрал три очка: оформил дубль и отдал результативную передачу.
Во второй встрече место в воротах «Пантерз» занял Крис Дриджер. Но это не помогло команде: флоридцы уступили со счётом 1:3.
В текущем сезоне НХЛ Бобровский провёл 30 матчей в регулярном чемпионате, но ни разу не смог оформить шат-аут.
- 20 мая 2021
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