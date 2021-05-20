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Сборная Чехии назвала капитана команды на чемпионат мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Сборная Чехии назвала капитана команды на чемпионат мира
Антон Мозговой
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Пресс-служба сборной Чехии назвала капитана и вице-капитанов команды на чемпионат мира. Обязанности капитана команды будет исполнять Ян Коварж. Вице-капитаны — Филип Гронек и Томаш Зогорна.

Чемпионат мира будет проходить в Риге (Латвия). Сборная Чехии стартует на турнире 21 мая матчем со сборной Чехии.

Напомним, сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.

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