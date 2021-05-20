Швец-Роговой — о тренировках в Зуме: на одном квадратном метре нас гоняли прилично

Форвард сборной России Артём Швец-Роговой поделился ожиданиями от старта чемпионата мира, который пройдёт в Риге (Латвия). Также хоккеист рассказал о подготовке к турниру.

«В пузыре нам выдали небольшой инвентарь – роллы, скакалки, резинки, мы всей командой собирались с тренером по ОФП в Зуме и тренировались. Могу сказать, что на одном квадратном метре нас гоняли прилично.

Первую тренировку, как я понял, мы провели там, где будем играть. Посмотрели раздевалку – интересно. А на другой день ездили на арену «Даугава». Тренировки прошли нормально, единственное отличие – большие площадки, это непривычно.

Быстрее бы всё уже началось! Мы проделали много работы, уже месяц тренируемся. Ожидания? Всё-таки тот матч был товарищеским, так скажем. Здесь уже всё будет немного иначе, ведь это чемпионат мира. И посмотрим. Будем играть на победу каждую игру, а там уж как бог даст. Будем стараться.

Пусть болельщики поддерживают нас, ведь на трибунах их не будет. Но мы всё равно чувствуем, что родина болеет за нас», — цитирует форварда пресс-служба Федерации хоккея России.