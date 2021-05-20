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Рушан Рафиков: родители и родственники сказали мне: «Без золота не возвращайтесь»

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Рушан Рафиков: родители и родственники сказали мне: «Без золота не возвращайтесь»
Антон Мозговой
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Защитник сборной России Рушан Рафиков рассказал об условиях размещения в Риге (Латвия), где стартует чемпионат мира. Также хоккеист поделился ожиданиями от турнира и высказался о подготовке, проходившей в необычных условиях.

«Конечно, пандемия вносит свои коррективы, и морально, и физически тяжело, но мы приехали на самое главное событие в нашей жизни, поэтому ничто не должно нам помешать, даже такие жёсткие условия. В принципе, карантин провели хорошо, два дня сидели в номере, занимались ОФП, потом приступили к ледовым тренировкам, так что всё неплохо прошло.

Условия здесь отличные, всё на высшем уровне: и лёд, и дворец хороший. Жаловаться не на что.

У нас много дебютантов в этом году, и на первой игре, конечно, будет волнение. Но, думаю, с первой смены, с первого вбрасывания это волнение уйдёт на второй план, и мы будем играть в свою игру.

Здесь собрались все сильнейшие сборные, каждая сильна по-своему, поэтому жду очень яростной борьбы за золото. Все хотят выиграть, поэтому будет тяжело.

Для меня это первый чемпионат мира, поэтому родители и родственники были очень рады за меня, пожелали большой удачи и сказали: «Без золота не возвращайтесь», — цитирует Рафикова пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

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