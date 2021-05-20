Рушан Рафиков: родители и родственники сказали мне: «Без золота не возвращайтесь»

Защитник сборной России Рушан Рафиков рассказал об условиях размещения в Риге (Латвия), где стартует чемпионат мира. Также хоккеист поделился ожиданиями от турнира и высказался о подготовке, проходившей в необычных условиях.
«Конечно, пандемия вносит свои коррективы, и морально, и физически тяжело, но мы приехали на самое главное событие в нашей жизни, поэтому ничто не должно нам помешать, даже такие жёсткие условия. В принципе, карантин провели хорошо, два дня сидели в номере, занимались ОФП, потом приступили к ледовым тренировкам, так что всё неплохо прошло.
Условия здесь отличные, всё на высшем уровне: и лёд, и дворец хороший. Жаловаться не на что.
У нас много дебютантов в этом году, и на первой игре, конечно, будет волнение. Но, думаю, с первой смены, с первого вбрасывания это волнение уйдёт на второй план, и мы будем играть в свою игру.
Здесь собрались все сильнейшие сборные, каждая сильна по-своему, поэтому жду очень яростной борьбы за золото. Все хотят выиграть, поэтому будет тяжело.
Для меня это первый чемпионат мира, поэтому родители и родственники были очень рады за меня, пожелали большой удачи и сказали: «Без золота не возвращайтесь», — цитирует Рафикова пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).
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