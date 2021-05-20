Каспарайтис отреагировал на эмоциональное поведение Овечкина после ошибки Самсонова

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился мнением о реакции капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина на поражение своей команды в матче плей-офф Кубка Стэнли с «Бостон Брюинз». После решающей шайбы Овечкин разбил клюшку и накричал на кого-то. По данным американских комментаторов, гнев Овечкина был связан с неудачной игрой российского голкипера Ильи Самсонова.

«Видел, как Александр Овечкин бурно отреагировал на пропущенную шайбу… Бывает, ничего страшного не произошло. Это нормально, когда ветеран подобным образом показывает своё разочарование. Самсонов ведь играл здорово, просто не повезло. Я это и ошибкой толком назвать не могу. Саша расстроился, но, когда знаешь друг друга долгое время, иногда можно позволить себе так бурно реагировать на такого рода эпизоды. Оба игрока из России, они наверняка дружат семьями. Никаких обид быть не может», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.