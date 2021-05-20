Каспарайтис предрёк сборной России победу на чемпионате мира по хоккею

Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился ожиданиями от чемпионата мира, который стартует в Риге (Латвия).

«Не слежу за сборными командами, даже не знаю, кто будет выступать за сборную России. Но одно остаётся неизменным: в какой бы форме ни находилась российская сборная, она всегда будет фаворитом чемпионата мира.

Да, не у всех нхловцев есть возможность приехать, кого-то не отпускает клуб… Если русские сделали ставку на костяк игроков из КХЛ — это здорово. Российская лига — вторая по силе после НХЛ. Россия имеет все шансы на золотые медали. Почему нет? Допускаю, что по итогу они и станут чемпионами мира.

Что касается матча с чехами, уверен, что российские хоккеисты начнут с победы. Первый матч важен, ни в коем случае нельзя проигрывать», — сказал Каспарайтис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.