Сборная провела командное фотографирование в форме без герба и надписи «Россия»

Сборная России провела командное фотографирование перед стартом чемпионата мира, который пройдёт в Риге (Латвия). Россияне предстали в красной форме без герба и надписи «Россия», сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Российской команде придётся выступать на турнире под флагом Олимпийского комитета России. Также россияне не смогут использовать свой гимн, его заменит отрывок композиции Петра Чайковского.

Ограничения связаны с санкциями в отношении России со стороны Всемирного антидопингового агентства (ВАДА). Россию отстранили от международных соревнований на два года.

Сборная России стартует на мировом первенстве игрой с командой Чехии. На групповом этапе команда Валерия Брагина также встретится с командами Швеции, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.



В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.



Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.