Евгений Тимкин: наши сервисмены сделали всё, чтобы мы чувствовали себя как дома

Форвард сборной России Евгений Тимкин рассказал о подготовке команды к чемпионату мира. Турнир стартует 21 мая.

«Раздевалка в олимпийском центре очень интересно сделана — открытое помещение, разделённое перегородками. Но наши сервисмены — большие молодцы, развесили везде нашу символику, сделали всё, чтобы мы чувствовали себя как дома. Лёд здесь хороший, на нём легко дышится. Правда, в Чехии играли на маленькой площадке, а здесь она большая. Разница чувствуется, конечно, но в остальном всё в порядке. Ещё мы тренировались в центре «Даугава». Он в десяти-пятнадцати минутах езды от Олимпийского центра. Ехали туда на автобусе с сопровождением. От автобуса уже либо пешком, либо на роликовых чехлах.

Для меня это первый чемпионат мира, и, конечно, меня переполняют эмоции. У нас собрался очень хороший коллектив. С Каменевым и Швецом-Роговым начали играть вместе ещё за клуб в плей-офф, сразу друг друга поняли и сейчас уже чувствуем, кто куда бежит, кто куда отдаёт, есть какие-то наигровки — всё-таки долго уже тренируемся. От повреждения, которое получил в матче с чехами, восстановился — как раз помогли два дня карантина, делал в это время восстановительные процедуры», — цитирует Тимкина пресс-служба Федерации хоккея России.