«Каролина» потроллила «Нэшвилл» после победы во втором матче серии плей-офф

«Твиттер» «Каролины Харрикейнз» иронично отреагировал на победу команды во втором матче серии плей-офф с «Нэшвилл Предаторз». Ранее «Каролина» обыграла «Нэшвилл» со счётом 3:0 и упрочила лидерство в серии (2-0).

«Доброе утро всем, кроме штата Теннесси», — говорится в «твиттере» «Каролины».

Отметим, что Нэшвилл является столицей штата.

В составе «Каролины» дублем отметился Себастьян Ахо, ещё одна шайба на счету Уоррена Фёгеле.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников заработал своё 2-е (1+1) очко в нынешнем плей-офф, отметившись в этом матче голевой передачей. Его игровое время составило 12 минут 29 секунд при показателе полезности «0». Его соотечественник из «Нэшвилла» Яков Тренин за 12.55 на льду не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «0».

Вратарь «Каролины» Алекс Неделькович отметился своим первым шат-аутом за карьеру в Кубке Стэнли, отразив все 32 броска по воротам.