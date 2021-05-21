«Тампа» отыгралась с 0:2 в матче с «Флоридой», забив три гола менее чем за семь минут

В эти минуты в Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит третий матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Флориду Пантерз».

На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче – 3:2 в пользу хозяев. После первого периода «Флорида» вела со счётом 2:0. Однако, во втором периоде команда пропустила три шайбы менее чем за 7 минут. В составе хозяев забивали Энтони Чирелли, Росс Колтон и Стивен Стэмкос.

На данный момент счёт в серии 2-0 в пользу «Тампы». Напомним, первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Во втором матче «Тампа» победила со счётом 3:1. Серия проходит до четырёх побед.