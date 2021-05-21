Форвард «Торонто» Таварес покинул лёд на носилках после удара коленом в лицо
Поделиться
В эти минуты в Торонто проходит первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Монреаль Канадиенс».
На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. Отметим, матч в первом периоде был прерван на некоторое время из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.
Права на видео принадлежат Rogers Media Inc. Посмотреть видео можно в «твиттере» Sportsnet.
В нынешнем сезоне НХЛ Таварес набрал 50 очков (19 голов, 31 передача).
Комментарии
Рекомендуем вам
- 21 мая 2021
-
04:21
-
04:04
-
03:34
-
03:25
-
03:05
- 20 мая 2021
-
23:53
-
23:31
-
23:16
-
23:04
-
22:16
-
21:58
-
21:29
-
21:04
-
20:48
-
20:34
-
19:55
-
19:42
-
19:35
-
19:27
-
19:17
-
19:00
-
18:58
-
18:44
-
18:29
-
18:05
-
17:49
-
17:31
-
17:17
-
17:00
-
16:55
-
16:50
-
16:43
-
16:34
-
16:11
-
15:45
Партнерский контент
Рекомендуем вам