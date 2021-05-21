Форвард «Торонто» Таварес покинул лёд на носилках после удара коленом в лицо

В эти минуты в Торонто проходит первый матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимает «Монреаль Канадиенс».

На момент написания новости идёт первый период. Счёт 1:0 в пользу гостей. Отметим, матч в первом периоде был прерван на некоторое время из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках.

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В нынешнем сезоне НХЛ Таварес набрал 50 очков (19 голов, 31 передача).