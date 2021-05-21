Джон Таварес госпитализирован после страшного столкновения с игроком «Монреаля»

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Джон Таварес госпитализирован после страшного столкновения в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс», сообщает журналист Пьер Лебрюн в своём «твиттере».

Напомним, матч в первом периоде был прерван на некоторое время из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. В нынешнем сезоне НХЛ Таварес набрал 50 очков (19 голов, 31 передача).

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На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче равный – 1:1. За «Монреаль» забил Джош Андерсон. В составе «Торонто» отличился Вильям Нюландер.