Видео жуткого столкновения Тавареса с Перри в матче «Торонто» — «Монреаль»

Появилось видео жуткого столкновения форварда «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса с нападающим «Монреаль Канадинес» Кори Перри в третьем матче плей-офф Национальной хоккейной лиги.

Напомним, матч в первом периоде был прерван на некоторое время из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. Позже стало известно, что Тавареса госпитализировали. На момент написания новости идёт третий период. Счёт в матче равный – 1:1.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир»

В нынешнем сезоне НХЛ Таварес набрал 50 очков (19 голов, 31 передача).