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«Монреаль» победил «Торонто» в первом матче серии плей-офф

«Монреаль» победил «Торонто» в первом матче серии плей-офф
Кирилл Горбачинский
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В первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон и Пол Байрон. За «Торонто» единственный гол забил Вильям Нюландер. Российский форвард Илья Михеев за 10.54 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Счёт в серии – 1:0 в пользу «Торонто». Напомним, в Северном дивизионе «Мэйпл Лифс» заняли первое место, а «Канадиенс» – четвёртое. Следующий матч между этими командами пройдёт 23 мая.

НХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
21 мая 2021, пятница. 02:30 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 2
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Андерсон (Стаал, Тоффоли) – 12:08' (5x5)   1:1 Нюландер (Фолиньо, Райлли) – 24:28' (5x5)   1:2 Байрон (Армиа) – 52:44' (4x5)

Также в рамках игрового дня «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:5, а «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Питтсбург Пинвинз» – 4:5. Кроме того, свой матч проводят «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс».

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