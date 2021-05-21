«Монреаль» победил «Торонто» в первом матче серии плей-офф

В первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» на выезде обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 2:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Джош Андерсон и Пол Байрон. За «Торонто» единственный гол забил Вильям Нюландер. Российский форвард Илья Михеев за 10.54 на площадке один раз бросил по воротам соперника и заработал показатель полезности «0».

Счёт в серии – 1:0 в пользу «Торонто». Напомним, в Северном дивизионе «Мэйпл Лифс» заняли первое место, а «Канадиенс» – четвёртое. Следующий матч между этими командами пройдёт 23 мая.

Также в рамках игрового дня «Флорида Пантерз» на выезде в овертайме обыграла «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 6:5, а «Нью-Йорк Айлендерс» дома уступил «Питтсбург Пинвинз» – 4:5. Кроме того, свой матч проводят «Миннесота Уайлд» и «Вегас Голден Найтс».