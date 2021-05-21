Кучеров догнал Ковалёва в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ

Форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров догнал Алексея Ковалёва в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ. В последнем матче плей-офф с «Флоридой Пантерз» (5:6 ОТ) Кучеров записал на свой счёт результативную передачу и набрал 100-е очко. Теперь он делит с Ковалёвым шестое место.

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Впереди располагаются Павел Дацюк (113 очков), Сергей Зубов (117 очков), Александр Овечкин (134 очка), Евгений Малкин (171 очко) и Сергей Фёдоров (176 очков).

В третьем матче серии плей-офф Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала «Флориду Пантерз» в Тампе на стадионе «Амали-Арена». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 6:5. Таким образом, счёт в серии стал 2-1 в пользу «Тампы». Напомним, первая игра плей-офф завершилась со счётом 5:4 в пользу «Лайтнинг». Во втором матче «Тампа» победила со счётом 3:1. Серия проходит до четырёх побед.