Тренер «Торонто»: Таварес находится в сознании и разговаривает

Журналист и инсайдер Эллиот Фридман ссылаясь на слова главного тренера «Торонто Мэйпл Лифс» Шелдона Кина сообщил, что форвард Джон Таварес, получивший тяжёлый удар от соперника в матче плей-офф, находится в сознании и разговаривает.

«Шелдон Киф говорит, что Джон Таварес в сознании и хорошо разговаривает. Таварес останется в больнице на ночь», – написал Фридман в своём аккаунте в «Твиттере».

Напомним, матч в первом периоде был прерван на некоторое время из-за травмы форварда «Торонто» Джона Тавареса после силового приёма от защитника Бена Шьяро. После того, как Таварес упал на лёд, он получил удар коленом в лицо от форварда «Монреаля» Кори Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. Позже стало известно, что Тавареса госпитализировали.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В первом матче плей-офф Национальной хоккейной лиги «Монреаль» на выезде обыграл «Торонто» со счётом 2:1.