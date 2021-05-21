«Спартак» выкупит Мозеса, Малкин сделал ассистентский дубль. Главное к утру

«Спартак» договорился о выкупе Виктора Мозеса у «Челси», две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в плей-офф, а «Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Спартак» договорился о выкупе Мозеса у «Челси».
2. Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» и повести в серии.
3. «Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ.
4. «Барселона» готовится подписать контракты с Агуэро и Депаем этим летом.
5. Кучеров догнал Ковалёва в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ.
6. Антон Чупков выиграл золото на дистанции 200 метров брассом на ЧЕ в Будапеште.
7. Полузащитник ЦСКА Тикнизян в январе стал отцом, но игрок и клуб скрывали это четыре месяца.
8. «Флорида» в овертайме вырвала победу у «Тампы», Василевский пропустил шесть голов.
9. Бой Джошуа — Усик могут санкционировать уже 21 мая.
10. Сборная России одержала четвёртую победу подряд на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар.
11. «Вегас» забил «Миннесоте» 5 шайб подряд, уступая 0:2, у Капризова ассист.
12. Форвард «Барселоны» Гризманн может заменить Роналду в «Ювентусе».
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