«Спартак» выкупит Мозеса, Малкин сделал ассистентский дубль. Главное к утру

«Спартак» договорился о выкупе Виктора Мозеса у «Челси», две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» в плей-офф, а «Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Спартак» договорился о выкупе Мозеса у «Челси».

2. Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Айлендерс» и повести в серии.

3. «Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ.

4. «Барселона» готовится подписать контракты с Агуэро и Депаем этим летом.

5. Кучеров догнал Ковалёва в списке самых результативных россиян в истории плей-офф НХЛ.

6. Антон Чупков выиграл золото на дистанции 200 метров брассом на ЧЕ в Будапеште.

7. Полузащитник ЦСКА Тикнизян в январе стал отцом, но игрок и клуб скрывали это четыре месяца.

8. «Флорида» в овертайме вырвала победу у «Тампы», Василевский пропустил шесть голов.

9. Бой Джошуа — Усик могут санкционировать уже 21 мая.

10. Сборная России одержала четвёртую победу подряд на ЧМ по кёрлингу среди смешанных пар.

11. «Вегас» забил «Миннесоте» 5 шайб подряд, уступая 0:2, у Капризова ассист.

12. Форвард «Барселоны» Гризманн может заменить Роналду в «Ювентусе».