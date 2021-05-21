Перри объяснил, как попал коленом в голову Таваресу

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри прокомментировал эпизод с травмой нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса. В первом периоде первого матча плей-офф игра была прервана из-за травмы Тавареса.
После силового приёма от защитника Бена Шьяро Таварес упал на лёд, а затем он получил удар коленом в лицо от Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. Позже стало известно, что Тавареса госпитализировали.
«Я пытался перепрыгнуть его, но, к сожалению, попал ему в голову коленом. Я хорошо знаю Джонни, надеюсь, что с ним всё в порядке», — приводит слова Перри журналист Эрпон Басу.
Отметим, что позднее форвард «Мэйпл Лифс» устроил драку с Перри, во время которой форвард «Канадиенс» не стал наносить ответные удары.
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