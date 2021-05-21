Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Перри объяснил, как попал коленом в голову Таваресу

Перри объяснил, как попал коленом в голову Таваресу
Антон Мозговой
Комментарии

Нападающий «Монреаль Канадиенс» Кори Перри прокомментировал эпизод с травмой нападающего «Торонто Мэйпл Лифс» Джона Тавареса. В первом периоде первого матча плей-офф игра была прервана из-за травмы Тавареса.

После силового приёма от защитника Бена Шьяро Таварес упал на лёд, а затем он получил удар коленом в лицо от Перри. Таварес оставался на льду около десяти минут, после чего его увезли на носилках. Позже стало известно, что Тавареса госпитализировали.

«Я пытался перепрыгнуть его, но, к сожалению, попал ему в голову коленом. Я хорошо знаю Джонни, надеюсь, что с ним всё в порядке», — приводит слова Перри журналист Эрпон Басу.

Отметим, что позднее форвард «Мэйпл Лифс» устроил драку с Перри, во время которой форвард «Канадиенс» не стал наносить ответные удары.

Новость по теме
Перри не стал наносить удары в драке с Фолинью после эпизода с травмой Тавареса
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021