Бывший тренер «Рейнджерс» Куинн может возглавить «Коламбус»

Президент «Коламбус Блю Джекетс» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон сообщил, что бывший тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн может возглавить команду. В настоящее время «Коламбус» остаётся без тренера, ранее команду покинул Джон Торторелла, который работал в клубе с 2015 года. Дэвидсон вернулся в «Коламбус», где он ранее работал с 2012 по 2019 год. Затем на протяжении двух лет он был президентом «Рейнджерс».
«Дэвид Куинн — отличный человек. Он проделал хорошую работу в «Рейнджерс». Конечно, его имя будет в списке претендентов вместе с другими специалистами.
Мы будем формировать тренерский штаб. Собираемся идти вперёд с широкими улыбками на лице, хотим вновь побеждать», — цитирует Дэвидсона пресс-служба НХЛ.
Куинн возглавлял «Рейнджерс» на протяжении трёх сезонов.
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