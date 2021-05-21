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Бывший тренер «Рейнджерс» Куинн может возглавить «Коламбус»

Бывший тренер «Рейнджерс» Куинн может возглавить «Коламбус»
Антон Мозговой
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Президент «Коламбус Блю Джекетс» по хоккейным операциям Джон Дэвидсон сообщил, что бывший тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Дэвид Куинн может возглавить команду. В настоящее время «Коламбус» остаётся без тренера, ранее команду покинул Джон Торторелла, который работал в клубе с 2015 года. Дэвидсон вернулся в «Коламбус», где он ранее работал с 2012 по 2019 год. Затем на протяжении двух лет он был президентом «Рейнджерс».

«Дэвид Куинн — отличный человек. Он проделал хорошую работу в «Рейнджерс». Конечно, его имя будет в списке претендентов вместе с другими специалистами.

Мы будем формировать тренерский штаб. Собираемся идти вперёд с широкими улыбками на лице, хотим вновь побеждать», — цитирует Дэвидсона пресс-служба НХЛ.

Куинн возглавлял «Рейнджерс» на протяжении трёх сезонов.

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