Защитник «Вегаса» Пьетранджело выбил шайбу с ленточки, Капризов уже начал праздновать гол

В третьем матче серии плей-офф НХЛ «Миннесота Уайлд» — «Вегас Голден Найтс» произошёл любопытный эпизод. Защитник «Вегаса» Алекс Пьетранджело спас свою команду после опасной атаки соперника. Игрок «Вегаса» рукой вынес шайбу из ворот, огорчив российского форварда «Миннесоты» Кирилла Капризова, который уже начал праздновать гол.

Встреча закончилась победой «Вегаса» со счётом 5:2. При этом команда из Невады по ходу матча уступала со счётом 0:2

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Марк Стоун, Патрик Браун, Райлли Смит, Вильям Карлссон и Чандлер Стивенсон. У «Уайлд» голы забили Райан Хартман и Йоэль Эрикссон Эк. Российский форвард Кирилл Капризов за 19.27 на площадке записал на свой счёт результативную передачу, один раз бросил по воротам и заработал показатель полезности «-3».

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Таким образом, «Вегас» повёл в серии со счётом 2:1. Следующий матч с участием этих команд намечен на 23 мая.