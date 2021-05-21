Четыре партии Сейма Латвии продавили допуск зрителей на трибуны на ЧМ-2021

Накануне, 20 мая, Сейм (парламент) Латвии проголосовал за допуск зрителей на трибуны на матчи чемпионата мира. Решение было принято на внеочередном заседании Сейма. За допуск зрителей проголосовало большинство депутатов.

Как сообщает Sputniknews, за допуск зрителей голосовали представители четырёх партий: НКП, Союза «зелёных и крестьян», «Согласия» и KPV LV. В итоге решение поддержали 48 депутатов, против проголосовали 40.

Против допуска зрителей выступил министр здравоохранения страны Даниэлс Павлютс.

На стадион пустят лишь тех болельщиков, которые уже прошли вакцинацию или недавно переболели коронавирусом. При этом пока непонятно, с какого дня начнут пускать на арены фанатов, правительству ещё предстоит разработать механизм допуска.

Чемпионат мира в Риге стартует сегодня, 21 мая.