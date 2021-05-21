Николишин: испытываю чувство тревоги за сборную России перед стартом ЧМ-2021

Известный тренер Андрей Николишин поделился ожиданиями от старта чемпионата мира. Турнир стартует сегодня, 21 мая. Сборная России в первом матче сыграет с Чехией.

«Национальная команда должна состоять из сильнейших на сегодняшний день игроков. Если коллектив действительно формировался тренерским штабом по такому принципу, то посмотрим, как он себя проявит в Латвии. Прекрасно понимаю, что в связи с тяжелейшим сезоном не смогли приехать многие хоккеисты, выступающие в НХЛ. Что касается людей, играющих в КХЛ, рассуждать — неблагодарное дело. Кто-то просто не попал под концепцию Брагина.

Оборона уже последние лет 20 является самым слабым местом сборной России. И данная проблема в настоящий момент не решена. Приезд ребят из НХЛ не обеспечит команде надёжный тыл. Обратите внимание, как смотрелся Задоров в «Чикаго» или как выглядел Нестеров в «Калгари». Мы фактически говорим о шестых-седьмых защитниках в своих коллективах. А теперь они приехали на первые роли в сборную. Не обольщайтесь и смотрите на уровень игры.

К сожалению, я испытываю чувство тревоги за все. Откровенно говоря, не понимаю, по какому принципу формируется команда. Во всех линиях есть возможности для усиления. Наверное, остаётся лишь довериться Брагину, у которого есть своё видение ситуации», — цитирует Николишина «RT на русском».