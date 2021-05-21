Доминик Гашек оценил шансы сборной Чехии на золото ЧМ-2021

Легендарный чешский голкипер, чемпион Олимпийских игр 1998 года Доминик Гашик оценил шансы сборной Чехии на победу на чемпионате мира 2021 года. Турнир стартует сегодня, 21 мая, он будет проходить в Риге (Латвия).
«Я настроен оптимистично. То, как команда играла, уже кое-что показывает. Понятно, что в плей-офф всё может быть по-другому. Но я оптимистичен, как и каждый год. Нет никакого совпадения, что мы победили три сильные команды. Похоже, что игроки набрали хорошую форму. Это касается и хоккеистов из НХЛ. Они играют первые роли в своих командах, разыгрывают большинство, забрасывают шайбы. Всё это идёт на пользу команде. Уверен, что это скажется.
Я уверен, что Кубалик и Врана покажут себя и будут соответствовать репутации снайперов. Грубец провёл хороший матч с Россией, выигрывал титул в КХЛ. Теперь всё это надо перенести на чемпионат мира. Сейчас все линии, включая вратарскую, выглядят хорошо», — цитирует Гашека iSport.
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