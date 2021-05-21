Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Вливайся в команду
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Доминик Гашек оценил шансы сборной Чехии на золото ЧМ-2021

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
Турнир Команды Календарь Турнирная таблица Статистика игроков Тренеры Стадионы Судьи
Доминик Гашек оценил шансы сборной Чехии на золото ЧМ-2021
Антон Мозговой
Комментарии

Легендарный чешский голкипер, чемпион Олимпийских игр 1998 года Доминик Гашик оценил шансы сборной Чехии на победу на чемпионате мира 2021 года. Турнир стартует сегодня, 21 мая, он будет проходить в Риге (Латвия).

«Я настроен оптимистично. То, как команда играла, уже кое-что показывает. Понятно, что в плей-офф всё может быть по-другому. Но я оптимистичен, как и каждый год. Нет никакого совпадения, что мы победили три сильные команды. Похоже, что игроки набрали хорошую форму. Это касается и хоккеистов из НХЛ. Они играют первые роли в своих командах, разыгрывают большинство, забрасывают шайбы. Всё это идёт на пользу команде. Уверен, что это скажется.

Я уверен, что Кубалик и Врана покажут себя и будут соответствовать репутации снайперов. Грубец провёл хороший матч с Россией, выигрывал титул в КХЛ. Теперь всё это надо перенести на чемпионат мира. Сейчас все линии, включая вратарскую, выглядят хорошо», — цитирует Гашека iSport.

Новость по теме
Сборная Чехии назвала капитана команды на чемпионат мира
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. ЧМ по хоккею 2021
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021